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В Венгрии сообщили об отсутствии мирного плана по Украине

Глава офиса Орбана Гуйяш заявил, что у Венгрии нет мирного плана по Украине

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Shutterstock

У Венгрии нет плана мирного урегулирования ситуации на Украине, стороны конфликта должны сами его выработать, но для начала нужно прекращение огня. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, передает РИА Новости.

«У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами, но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры», — сказал Гуйяш.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил Путину подумать о кратковременном перемирии.

Ранее Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине.

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