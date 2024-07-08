Орбан отправится в США после визита в Китай

Премьер-министр Венгрии после визита в Пекин и переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином отправится в Вашингтон. Об этом глава венгерского кабмина сообщил на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Следующая остановка — Вашингтон», — написал он.

До этого Орбан заявлял, что Китай стал ключевой силой, которая способна создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщали китайские СМИ, визит премьера Венгрии Виктора Орбана стал неожиданным для Китая, однако поездке главы венгерского кабмина придают большое значение в Пекине.

В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что альянс Орбана в Европарламенте уже готов к формированию фракции.