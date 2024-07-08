Зеленский посетит Польшу для обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна Польскому радио.

«Премьер-министр Дональд Туск поговорит с президентом Зеленским о членстве Украины в НАТО. Этот вопрос, скорее всего, пока не будет решен, но мы не отклоняемся от пути, связанного со вступлением Украины в альянс», — сказал Шейна.

Они также обсудят ситуацию, с которой «возможно, нам придется столкнуться», отметил дипломат. Как поясняет Польское радио, речь идет о возможной смене президента США.

«В случае с Великобританией, где за последние дни сменился премьер-министр, поддержка Украины и альянса с Польшей была решительно подтверждена визитом главы британского МИД. Однако в случае с США и [возможной] сменой президента мы не уверены, что так и будет», — добавил замминистра.

До этого американский генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что союзники США пристально следят за американской политикой по вопросу поддержки Украины в преддверии саммита НАТО, поскольку опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее на Украине сообщили, что могут передать РФ мирные предложения через посредников.