Володин: Макрону указали на дверь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал поражение коалиции президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» на внеочередных парламентских выборах.

«Макрону указали на дверь», — написал Володин, отметив, что итоги выборов, объявленные по инициативе Макрона, закончились для него поражением.

По его мнению, французы готовы были голосовать за кого угодно, кроме президента страны.

«Не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов. <...> Во Франции развернулась борьба за власть. Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, подобная участь ждет «всех действующих европейских глав и США», которые занимаются вмешательством в суверенные дела других государств, в то время как их граждане требуют решения внутренних проблем.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — третье.

Ранее сообщалось, почему на парламентских выборах во Франции могут проиграть все.