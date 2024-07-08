Столтенберг назвал Китай «главным организатором» действий России на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин хотят поражения США и НАТО в украинском конфликте. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS News.

По его мнению, этот конфликт демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Причем Пекин Столтенберг считает главным организатором действий Москвы на Украине.

«Президент Си и президент Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине, и если Путин победит на Украине, это не только придаст смелости президенту Путину, но и придаст смелости председателю Си, как сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, то, что происходит на Украине сегодня, может произойти в Азии завтра», — сказал генсек альянса, отвечая на вопрос, разрабатывает ли блок стратегию для Китая.

По его словам, все это показывает, что НАТО важно для Соединенных Штатов также в решении проблем с Китаем.

До этого Белый дом сообщал, что США на саммите альянса в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Ранее МИД Китая ответил финскому президенту на слова о зависимости России от КНР.