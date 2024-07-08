В Китае назвали визит Орбана в Пекин неожиданным

Визит премьера Венгрии Виктора Орбана стал неожиданным для Китая, однако поездке главы венгерского кабмина придают большое значение в Пекине. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай» со ссылкой на источники.

«Дипломатические источники сообщили изданию… что визит (премьера Венгрии. – прим. ред.) оказался неожиданным… организация встречи с руководителями китайского государства показывает большое значение этого визита», — говорится в сообщении издания.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине. В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии поговорят на темы, представляющие взаимный интерес.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Днем ранее он посетил Киев.

Ранее в Британии поддержали заявление Орбана о мире после встречи с Путиным.