В Британии поддержали заявление Орбана о мире после встречи с Путиным

Заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана о необходимости мира в Европе, которое тот сделал после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, является крайне важным. Об этом на своем YouTube-канале сказал британский эксперт Александр Меркурис.

Аналитик отметил, что венгерский премьер не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, говоря о мире в Европе. Меркурис подчеркнул, что, несмотря на нелюбовь многих к Орбану, необходимо признать, что по самому важному вопросу — о сохранении мира в Европе — премьер-министр Венгрии высказывается совершенно правильно.

Меркурис выразил удивление, что никто из лидеров стран Европейского союза, кроме словацкого премьера Роберта Фицо, положительно не отреагировал положительно на слова Орбана. Более того, Европейский совет заявил, что премьер-министр Венгрии совершил визит в Москву исключительно в качестве национального политика, а не в качестве представителя ЕС.

До этого Орбан рассказал о предложениях Путину по Украине.

Ранее Орбан объяснил свой визит в Москву.