Орбан прилетел в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай. Об этом рассказал пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, слова которого передает агентство MTI.

Орбан уже в Китае, там он проведет переговоры с Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера.

О том, что Орбан посетит Китай, сообщал венгерский портал 444.hu.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков «пристегнуть ремни», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии венгерского премьер-министра.

Также Сийярто сказал, что власти Венгрии намерены продолжать миссию с целью урегулирования украинского конфликта, Будапешт проведет еще несколько встреч для достижения этой цели.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Ранее в Польше рассказали о вылитых на Орбана «ведрах с помоями» из-за визита в Россию.