Украине передадут криминалистическую лабораторию

Нидерланды собираются передать Киеву мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет €6 млн. Об этом рассказал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что Украине будут переданы в том числе расходные материалы и программное обеспечение для декодирования. Вельдкамп сказал, что лаборатория будет как можно скорее доставлена на Украину для оказания помощи в расследованиях.

7 июля новый министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Одессу заявил, что страна поставит Украине около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы.

В этот же день новый глава министерства иностранных дел Великобритании в кабмине премьер-министра страны Кира Стармера Дэвид Лэмми заявил на совместной пресс-конференции с главой польского МИД Радославом Сикорским о непоколебимой поддержке Украины и стремлении ее укреплять.

Ранее в МИД Венгрии назвали причину усугубления военного кризиса в Европе.