Премьер Франции подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.

Он подчеркнул, что он готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется. По мнению Атталя, политическая ситуация во Франции беспрецедентна на фоне того, что республика должна принять большое количество людей через несколько недель, имея в виду Олимпиаду в Париже.

7 июня лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что фракция совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов.

До этого стало известно, что либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Ранее Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll.