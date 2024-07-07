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Глава партии «Национальное объединение» оценил выборы во Франции

Барделла: «Национальное объединение» совершило исторический прорыв на выборах

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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что фракция совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов. Об этом сообщает BFMTV.

Он подчеркнул, что это произошло вопреки кампании перед вторым туром, которая характеризовалась противоестественными политическими альянсами, направленными на то, чтобы любым способом помешать французам свободно выбрать иную политику.

Барделла подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует парализовать страну в разгар экономического кризиса, допустив ситуацию, при которой в парламенте не будет большинства у какой-либо из политических сил.

До этого стало известно, что либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 по московскому времени) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.

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