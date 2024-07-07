Премьер-министр Франции подаст в отставку

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что утром в понедельник, 8 июля, подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов, но этого недостаточно, чтобы набрать большинство в парламенте.

Атталь добавил, что оставаясь верным традициям республики и своим принципам, он принял решение, что подаст президенту Франции Эммануэлю Макрону заявление об отставке.

До этого стало известно, что либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 по московскому времени) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.