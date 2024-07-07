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Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll

Figaro: Макрон отказался от обращения к нации после второго тура выборов

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не обратится к населению в воскресенье после объявления первых результатов второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

В публикации подчеркивается, что в текущий момент Макрон изучает результаты выборов законодательные органы по мере их опубликования, по округам.

Издание со ссылкой на Елисейский дворец отмечает, что президент Франции как гарант государственных институтов будет уважать суверенный выбор французов.

До этого стало известно, что либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 по московскому времени) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.

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