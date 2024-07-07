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Стало известно, как Макрон оценивает результаты выборов во Франции

Макрон: результаты парламентских выборов не показывают, «кому управлять»

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит «править». Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на окружение главы государства.

По словам источника, Макрон призывает к осторожности при анализе результатов выборов для определения того, кому могут поручить сформировать новое правительство страны. Также президент Франции доволен тем, что центральный блок «жив» после семи лет пребывания у власти, рассказал источник.

До этого стало известно, что либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 по московскому времени) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Ранее сообщалось, почему на парламентских выборах во Франции могут проиграть все.

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