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Ни одна из партий Франции не получила большинства на выборах

BFMTV: ни один из альянсов не получает большинства на выборах во Франции

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Shutterstock

Ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В публикации отмечается, что левый альянс «Новый народный фронт» получает, по предварительным данным, от 175 до 205 мест в нижней палате парламента. Президентская коалиция — от 150 до 175 мест, а правая партия «Национальное объединение» — от 115 до 150 мандатов.

До этого стало известно, что явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 мск) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Помимо прочего, это самая высокая явка во втором туре законодательных выборов с 1981 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре досрочных выборов.

30 июня в первом туре парламентских выборов во Франции в это время на участки пришли 25,9% избирателей. Победу одержали правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов.

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.

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