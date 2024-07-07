Коалиция Макрона занимает второе место на выборах в парламент

Либерал-центристский блок президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает второе место на выборах в парламент страны. Об этом сообщает BFMTV.

Она может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Чвка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 по московскому времени) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на данный час (59,39%).

Ранее сообщалось, почему на парламентских выборах во Франции могут проиграть все.