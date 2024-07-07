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Стало известно о плане Ле Пен в случае прихода к власти

Ле Пен в случае прихода к власти попытается организовать переговоры по Украине

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае прихода к власти попытается инициировать переговоры по Украине. Об этом сообщил РИА Новости кандидат от партии.

Источник агентства отметил, что альянс действующего президента Франции Эммануэля Макрона и левых недемократичен. Цель этого объединения — помешать голосованию за Ле Пен.

До этого сама Ле Пен сообщала, что Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер будет против. Также лидер французской правой партии пообещала, что премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России.

Ле Пен также заявляла, что партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.

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