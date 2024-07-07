Премьер Франции направился в Елисейский дворец на срочное совещание по итогам выборов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь направился в Елисейский дворец на срочное совещание с участием президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, мероприятие будет посвящено итогам досрочных парламентских выборов. Телеканал допустил, что лидер страны может выступить с обращением к народу после 20:00 (21:00 мск), когда закроются избирательные участки и начнется подсчет голосов.

7 июля МВД Франции сообщало, что явка во втором туре выборов к 17:00 (18:00 мск) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на этот час (59,39%).

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который проходит 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.