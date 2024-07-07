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Новый глава МИД Великобритании заявил о поддержке Украины

Глава МИД Великобритании Лэмми заявил о стремлении укреплять Украину

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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый глава министерства иностранных дел Великобритании в кабмине премьер-министра страны Кира Стармера Дэвид Лэмми заявил на совместной пресс-конференции с главой польского МИД Радославом Сикорским о непоколебимой поддержке Украины и стремлении ее укреплять.

По его словам, Великобритания хотела бы укрепить обязательства по поддержке Украины и европейской безопасности в целом с помощью новых проектов. «Наша приверженность Украине тверда и непоколебима», — заверил Лэмми.

Поэтому он с делегацией едет в Вашингтон на саммит НАТО, чтобы показать, что приверженность Украине и альянсу является для страны серьезным вопросом.

До этого уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил Столтенберга за слова о том, что Украина станет союзником альянса в ближайшие 10 лет.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.

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