Столтенберг рассказал о сроках принятия Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CBS, что никто не давал обещаний принять Украину в альянс через 10 лет.

«Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьезный», — сказал он.

По его словам, самое важное, что нам следует сделать, — это активизировать поддержку Украины, «чтобы она одержала верх».

«Это является условием для любого будущего членства Украины», — отметил Столтенберг.

Столтенберг до этого выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил Столтенберга за слова о том, что Украина станет союзником альянса в ближайшие 10 лет.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.