Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 50%

Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 (18:00 мск) составила 59,71%, превысив показатель первого тура на этот час (59,39%). Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные МВД республики.

Во втором туре прошлых выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции), которые состоялись в 2022 году, к этому времени проголосовали 38,11% избирателей.

Издание отметило, что это также самая высокая явка во втором туре законодательных выборов с 1981 года.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре досрочных выборов.

30 июня в первом туре парламентских выборов во Франции в это время на участки пришли 25,9% избирателей. Победу одержали правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов.

Ранее стало известно, какую партию хотят видеть у власти большинство французов.