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В Париже готовятся к возможным погромам после выборов

ТАСС: Париж готовится к возможным беспорядкам после завершения голосования

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, в окнах элитных магазинов Парижа устанавливают массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками.

Администраторы бутиков рассказали, что эти меры предосторожности принимаются «исключительно в свете возможных погромов». В городе считают, что массовые беспорядки могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура выборов в парламент.

Корреспондент также сообщил, что к возможным погромам готовятся и стражи порядка. В столицу стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии. На улицах Парижа уже порядка пяти тысяч правоохранителей.

Кроме того, было ограничено автомобильное движение по Елисейским Полям. Сотрудники полиции уточнили, что «это стандартная практика, никак не связанная с днем голосования».

Итоги голосования появятся в 21:00 по московскому времени.

Незадолго до этого сообщалось об отсутствии ажиотажа на избирательных участках в Париже. Представитель одного из избирательных участков сообщил, что на его участке проголосовало чуть менее 200 человек.

Ранее французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами.

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