В Париже готовятся к возможным погромам после выборов

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.
По информации корреспондента агентства, в окнах элитных магазинов Парижа устанавливают массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками.
Администраторы бутиков рассказали, что эти меры предосторожности принимаются «исключительно в свете возможных погромов». В городе считают, что массовые беспорядки могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура выборов в парламент.
Корреспондент также сообщил, что к возможным погромам готовятся и стражи порядка. В столицу стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии. На улицах Парижа уже порядка пяти тысяч правоохранителей.
Кроме того, было ограничено автомобильное движение по Елисейским Полям. Сотрудники полиции уточнили, что «это стандартная практика, никак не связанная с днем голосования».
Итоги голосования появятся в 21:00 по московскому времени.
Незадолго до этого сообщалось об отсутствии ажиотажа на избирательных участках в Париже. Представитель одного из избирательных участков сообщил, что на его участке проголосовало чуть менее 200 человек.
Ранее французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами.