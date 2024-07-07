В Совфеде оценили намерение Японии вернуть Курилы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что диалог Москвы и Токио по статусу Курильских островов осложняется антироссийской позицией Японии. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал намерение страны вернуть острова под свой контроль.

«Короткий ответ заключается в том, что Курильские острова — это часть территории Российской Федерации. Более длинный ответ заключается в том, что мы за налаживание нормальных, активных, добрососедских отношений с Японией и никогда иначе не говорили», — заявил Карасин.

Он напомнил, что в последние годы позиция правительства Японии солидаризировалась с антироссийским курсом других стран Запада. В то же время Россия регулярно заявляет, что является сторонником нормальных двусторонних отношений, подчеркнул сенатор.

До этого отказ президента России Владимира Путина на предложение Японии вкладывать значительные инвестиции в развитие Дальнего Востока в обмен на постепенную передачу Токио Курильских островов вызвал удивление и недоумение в Китае.

Ранее Путин заявил, что Курильские острова являются суверенной российской территорией.