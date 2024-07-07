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Стало известно о планах Путина на грядущую неделю

Путин проведет совещание с кабмином и Совбезом РФ на грядущей неделе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, а также встретится с Совбезом РФ и кабмином. О графике главы государства сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В планах российского лидера выступление перед участниками парламентского форума БРИКС. Кроме того, Путин проведет беседу с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Президент планирует совещание с правительством и Советом безопасности РФ. В пресс-службе Кремля также анонсировали переговоры с премьером Индии Нарендой Моди, который совершит официальный визит в Россию.

О других мероприятиях на ближайшие дни пока не сообщалось.

Визит Моди в Россию состоится 8-9 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер проведет переговоры с премьером Индии в узком и в расширенном составах.

Ожидается, что среди прочих вопросов, Моди и Путин обсудят разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами.

Ранее в США рассказали о последствиях визита премьера Индии в Россию.

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