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Губернатор Токио переизбралась на третий срок

NHK: Юрико Коикэ переизбирается на третий срок губернатора Токио

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Yuichi Yamazaki/Reuters

Действующий губернатор Токио Юрико Коикэ переизбирается на третий срок. Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK) ссылаясь на данные экзитполов по итогам прошедших в воскресенье выборов.

По итогам прошедших выборов Коикэ набрала порядка 42% голосов, ее основной конкурент, бывший депутат верхней палаты парламента Рэнхо (полное имя — Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом Рэнхо), поддерживаемая главной оппозиционной Конституционно-демократической партией (КДП), набрала чуть больше 20% голосов. Оба кандидата были популярными телеведущими, они широко известны в стране.

71-летняя Юрико Коикэ занимает пост губернатора японской столичной префектуры с 2016 года. Она имеет серьезную поддержку в столичной префектуре, которая сопоставима по размерам валового внутреннего продукта с Турцией.

Ее соперница Рэнхо считалась одной из самых ярких полемисток в японском парламенте.

Накануне 119 токийцев были госпитализированы из-за жары с солнечными ударами.

Ранее в Китае удивились реакции Путина на предложение Японии.

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