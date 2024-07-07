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Лавров указал на участие США в наведении ракет ВСУ

Лавров: без прямого участия США в целенаведении ракеты ВСУ не долетели бы до РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не долетели бы до российских регионов без прямого участия Вашингтона в целенаведении и подготовке данных со спутников для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Об этом подробнейшим образом говорил президент, когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — заявил дипломат.

23 июня Севастополь был атакован с использованием тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась над городом, что привело к ранению более 150 человек. Следственный комитет начал уголовное расследование по факту теракта.

2 июля пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер заявил, что власти Соединенных Штатов считают допустимым нанесение ударов по Крыму с помощью оружия американского производства. По его словам, американская политика касательно использования дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась.

Ранее канцлер Австрии рассказал об использовании западного оружия на Украине.

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