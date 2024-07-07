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Украинского депутата обвинили в разглашении гостайны о тяжелом положении ВСУ

Экс-представитель ВС Украины обвинил депутата Безуглую в разглашении гостайны

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kpszsu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая, которая в последнее время часто подвергает критике Вооруженные силы Украины (ВСУ), разглашает составляющую государственную тайну информацию о тяжелом положении армии Украины. Об этом заявил бывший представитель командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У этого человека есть допуск к государственной тайне высочайшего уровня. Но все эти тайны, которые скрывают массу проблем в украинском оборонном секторе, Безуглая в той или иной степени использует в публичных сообщениях», — написал Игнат.

По его мнению, парламентарий не должен публично обсуждать такие вопросы, поскольку для них есть закрытые заседания. Государственное бюро расследований (ГБР) должно заинтересоваться деятельностью Безуглой, которая собирает жалобы военных с линии фронта, подчеркнул Игнат.

7 июля Безуглая раскритиковала руководство ВС ВСУ за провалы в обороне страны и призвала военачальников уйти в отставку. Депутат обвинила генералов в том, что они «утилизируют» самолеты и системы противовоздушной обороны Украины — так она отреагировала на удары армии России по аэродрому в Миргороде.

Ранее экс-представитель ВС Украины назвал удар по аэродрому в Миргороде болезненным.

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