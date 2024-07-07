В НАТО не смогли придумать формулу по членству Украины, не обижая Киев

За два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса не смогли придумать очередную формулировку, чтобы в третий раз пообещать Украине членство в военном блоке, не называя конкретных дат, и в то же время не допустить фрустрации Киева. Об этом пишет Euractiv.

По данным источника портала, государства НАТО обсуждают такие конструкции, как «мост», «необратимость», «реформы». Однако, по его словам, маловероятно, что вопрос будет решен к началу мероприятий 9 июля.

«Официальная линия НАТО заключается в том, что Украина присоединится к западному военному альянсу «когда-нибудь», но не в ситуации, пока в стране продолжается война. Плюс есть два условия: демократия и участие в обеспечении безопасности», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что формулировку о перспективах членства Киева в Североатлантическом альянсе без конкретных дат называют «мостом».

Собеседник Euractiv, комментируя работу над словесной конструкцией заявил, что «есть разница, построен мост из бумаги, дерева или стали, и конечно имеет большое значение длинный он или короткий».

До этого генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что союзники Вашингтона пристально следят за американской политикой по вопросу поддержки Украины в преддверии саммита НАТО, поскольку опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее Макгрегор сделал неутешительное заявление о политике НАТО на Украине.