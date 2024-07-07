Макрон проголосовал во втором туре досрочных выборов в парламент

Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Телеканал LCI вел трансляцию прибытия главы государства на избирательный участок.

Журналисты сообщили, что на участке в коммуне Ле-Туке на севере Франции проголосовали президент и его жена Брижит. Отмечается, что к приезду Макрона жандармы установили периметр безопасности.

До этого сообщалось, что во втором туре проголосовал премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который проходит 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.