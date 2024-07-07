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Лавров описал пословицей про Емелю изменившуюся тональность Киева

Лавров: Москва будет оценивать только конкретные дела Киева по урегулированию

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Reuters/РИА Новости

Москва будет давать оценку только конкретным делам руководства Украины, необходимо строить политику исходя из задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Мы будем рассчитывать на конкретные дела. То, что они ежедневно говорят... Есть такая пословица про Емелю, вот поэтому лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках СВО», — заявил дипломат.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает, что может передать украинские мирные предложения Российской Федерации через посредников.

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина не допускает мысли о перемирии, поскольку иначе исчезнет предлог для военного положения, и Киев будет вынужден провести выборы.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает предложение Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.

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