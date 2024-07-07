Посол России оценил решение Индонезии по саммиту на Украине

Посол России в Индонезии Сергей Толченов позитивно оценил отказ Индонезии подписывать итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

«Уверены, что наши партнеры понимают, что на таких мероприятиях должны быть не только представлены все заинтересованные стороны, но и все они должны участвовать в формулировании повестки переговоров», — заявил посол.

По его словам, на подобных мероприятиях необходимо обсуждать не формулу мира Владимира Зеленского, а более насущные вопросы, которые важны как для Москвы, так и для других участников мирного процесса.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее Путин оценил шансы на мир с Украиной через посредников.