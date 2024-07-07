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Песков сравнил реакцию западных политиков на визит Моди в РФ с ревностью

Песков: западные страны не ошибаются, придавая визиту Моди в РФ большое значение

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил с приступом ревности реакцию некоторых западных политиков на готовящийся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ. Фрагмент интервью, в ходе которого представитель российского президента сделал соответствующее заявление, в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Ревнуют — значит, отслеживают и придают большое значение», — сказал Песков.

По его словам, в данном случае западные политики поступают правильно. Он пояснил, что в отношениях между Москвой и Нью-Дели действительно есть чему придавать большое значение.

4 июля пресс-служба Кремля сообщила, что глава индийского правительства посетит столицу РФ в период с 8 по 9 июля. Премьер-министр проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудит с ним актуальные вопросы международной повестки, а также развитие двустороннего сотрудничества.

Новостное агентства Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Индии Виная Кватру уточило, что одной из тем переговоров Моди и Путина станет устранение дисбаланса в торговле двух государств. Кроме того, председатель кабинета министров намерен поднять в Москве вопрос об участии граждан его страны в специальной военной операции (СВО).

Ранее зарубежные журналисты заявили, что визит Моди в РФ станет дипломатической победой Путина.

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