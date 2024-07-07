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Корреспондент усомнился в стремлении французов голосовать на выборах

РИА: в Париже нет ажиотажа избирателей на втором туре выборов в парламент

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Christian Hartmann/Reuters

Французы в Париже с меньшей активностью идут голосовать во втором туре парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил корреспондент агентства, во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание, которое является нижней палатой французского парламента.

Корреспондент отметил отсутствие ажиотажа на избирательных участках в центре Парижа, как был в первом туре выборов. Представитель одного из избирательных участков рассказал, что на его участке проголосовало чуть менее 200 человек.

«Но, возможно, к обеду их будет больше», — рассказал собеседник агентства.

Первый тур выборов в парламент Франции состоялся 30 июня, в лидеры вышло ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил. Заключает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона.

Французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике, а также чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.

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