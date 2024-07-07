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В Венгрии призвали выступающих за войну политиков «пристегнуть ремни»

Сийярто заявил о продолжении миротворческой миссии Венгрии на Украине

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Global Look Press

Власти Венгрии намерены продолжать миссию с целью урегулирования украинского конфликта, Будапешт проведет еще несколько встреч для достижения этой цели. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Я призываю выступающих за войну политиков из Европы пристегнуть ремни безопасности, а также быть внимательнее на следующей неделе», — заявил дипломат.

По словам главы МИД Венгрии, публичные нападки на Будапешт в связи с решимостью урегулировать конфликт «не сдержат и не обескуражат» руководство страны.

«Мирная миссия продолжится и даже усилится», — заключил Сийярто.

6 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении на следующей неделе провести несколько «таких же неожиданных» встреч после личного общения с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Орбан посетил Россию 5 июля. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта «Внуково». В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Вопрос мира на Украине, как заявлял венгерский политик, будет главным.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.

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