Лавров оценил ход парламентских выборов во Франции

Ход выборов в парламент Франции не очень сильно напоминает демократию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фрагмент интервью с главой российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Дипломат обратил внимание, что парламентские выборы во Франции проходят в два тура. По его мнению, второй тур голосования был нужен властям республики исключительно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением граждан в ходе первого тура.

«Когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять, их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — подчеркнул Лавров.

30 июня во Франции состоялся первый тур выборов в высший законодательный орган страны. По его итогам первое место заняла правая партия «Национальное объединение», набравшая 33,2% голосов. На втором места расположилась коалиция левых партий «Новый народный фронт», за которую проголосовали 28,1% избирателей. Президентский блок «Вместе за республику» набрал 21% голосов и замкнул тройку лидеров.

2 июля издание Monde сообщило, что 185 кандидатов снялись с парламентских выборов. В их числе 121 представитель левых партий и 60 членов блока главы государства Эммануэля Макрона.

Второй тур выборов депутатов во Франции проходит 7 июля. Голосование продлится с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В столице и ряде других городов избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее французский политолог назвал президента РФ Владимира Путина «истинным победителем» выборов в республике.