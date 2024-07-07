Лавров двумя словами описал ход предвыборной кампании в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ход предвыборной кампании в США печальным зрелищем. Его слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Если говорить серьезно, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркеструется, как это аранжируется», — заявил дипломат.

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что видел фрагменты дебатов между главными конкурентами американской предвыборной гонки — президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

По его словам, выборы — это внутреннее дело США, но отворачиваться от наблюдения за внутриполитической борьбой в этой стране «невозможно», поскольку Штаты являются «великой державой», постоянным членом Совбеза ООН и оказывают влияние на ситуацию на Украине.

До этого российский лидер заявил, что уверен в искренности слов кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Трамп назвал Байдена жуликоватым и дал ему совет.