Премьер Италии Мелони опасается победы Ле Пен во Франции

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опасается, что на парламентских выборах во Франции победит ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Мелони поздравила Ле Пен с победой в первом туре выборов в прошлое воскресенье. Но вне публичных мероприятий она опасается (ее победы. — «Газета.Ru»)», — рассказали анонимные источники.

В публикации говорится, что Джорджа Мелони и Марин Ле Пен придерживаются разных взглядов на ряд вопросов, в том числе тех, которые касаются России. Также отмечается, что итальянский политик вряд ли найдет общий язык с «Нацобъединением», а также она опасается конкуренции.

Мелони является первой женщиной на посту премьера Италии, также она лидер ультраправой партии «Братья Италии».

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который проходит 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.