На Украине оценили готовность Киева к переговорам с РФ через посредников

Решимость Киева передать Москве предложения по урегулированию конфликта через посредников свидетельствует о неудачах Украины на поле боя. Об этом заявил РИА Новости участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Это все политические игры, чтобы попытаться как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу. Не уверен в том, что эта схема рабочая», — заявил собеседник агентства.

Килинкаров подчеркнул, что неудачи на фронте вынуждают Украину перейти к дипломатии. Парламентарий также выразил мнение, что отказаться от категорического неприятия переговоров страну заставили на саммите в Швейцарии.

По словам экс-парламентария, без прямого диалога с Москвой урегулирования кризиса быть не может. Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую.

Экс-депутат Рады добавил, что Киев не хочет вести диалог непосредственно с Москвой, поскольку это будет восприниматься как предательство собственной позиции и поражение.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, также заявил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте. Также на решение повлияло уменьшение поддержки как извне, так и внутри страны.

Ранее Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.