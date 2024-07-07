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На Украине оценили готовность Киева к переговорам с РФ через посредников

Экс-депутат Рады Килинкаров: готовность Киева к диалогу — следствие неудач в бою

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Marienko Andrew/AP

Решимость Киева передать Москве предложения по урегулированию конфликта через посредников свидетельствует о неудачах Украины на поле боя. Об этом заявил РИА Новости участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Это все политические игры, чтобы попытаться как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу. Не уверен в том, что эта схема рабочая», — заявил собеседник агентства.

Килинкаров подчеркнул, что неудачи на фронте вынуждают Украину перейти к дипломатии. Парламентарий также выразил мнение, что отказаться от категорического неприятия переговоров страну заставили на саммите в Швейцарии.

По словам экс-парламентария, без прямого диалога с Москвой урегулирования кризиса быть не может. Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую.

Экс-депутат Рады добавил, что Киев не хочет вести диалог непосредственно с Москвой, поскольку это будет восприниматься как предательство собственной позиции и поражение.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене, также заявил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте. Также на решение повлияло уменьшение поддержки как извне, так и внутри страны.

Ранее Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

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Операция на Украине
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