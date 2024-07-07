Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»

Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва «Северных потоков»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал Соединенные Штаты возможным заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит «Лента.Ru».

Парламентарий напомнил, что американцы «всегда предпринимают действия» против России. Вашингтон понимал, что огромный газовый рынок Европы был практически закрыт из-за российских поставок.

«Введение второго «Северного потока» увеличило бы эту зависимость, как они считают. Американцы пытались пропихнуть свой сжиженный природный газ, но он не способен был соревноваться с нашим, цена была значительно выше», — заявил Джабаров.

До этого немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные следователей и спецслужб сообщало, что диверсия на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировалась еще в 2014 году, до присоединения Крыма и начала военной операции России на Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никто не хочет предъявить России результаты расследования по «Северным потокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами