В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал Соединенные Штаты возможным заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит «Лента.Ru».

Парламентарий напомнил, что американцы «всегда предпринимают действия» против России. Вашингтон понимал, что огромный газовый рынок Европы был практически закрыт из-за российских поставок.

«Введение второго «Северного потока» увеличило бы эту зависимость, как они считают. Американцы пытались пропихнуть свой сжиженный природный газ, но он не способен был соревноваться с нашим, цена была значительно выше», — заявил Джабаров.

До этого немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные следователей и спецслужб сообщало, что диверсия на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировалась еще в 2014 году, до присоединения Крыма и начала военной операции России на Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что никто не хочет предъявить России результаты расследования по «Северным потокам».