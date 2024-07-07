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Макгрегор сделал неутешительное заявление о политике НАТО на Украине

Полковник Макгрегор заявил, что поражение НАТО на Украине невозможно скрыть

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Dan Neal/U.S. Army

Провал политики НАТО на Украине очевиден, однако Киев и страны Запада не могут ничего сделать, чтобы скрыть это. Такой точкой зрения в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим», — заявил эксперт.

Макгрегор считает, что государства Североатлантического альянса находятся в ступоре и не понимают, что необходимо делать. По его словам, спецслужбы США предпринимают все возможное, чтобы отсрочить поражение Украины до выборов американского президента.

«Не думаю, что у них получится», — считает отставной полковник.

До этого бывший советник Пентагона Теодор Посол заявил, что страны НАТО не имеют четкой стратегии в отношении Украины, поэтому принимают хаотичные решения. По его словам, у стран Североатлантического альянса нет какой-либо стратегии, поэтому они «мечутся и пребывают в отчаянии». Эксперт также предрек предстоящему саммиту альянса трудности.

Ранее американский военный сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.

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