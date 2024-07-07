Посол призвал Индонезию официально донести мирную инициативу по Украине до РФ

Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства. Об этом РИА Новости заявил Сергей Толченов в своем первом интервью после назначения новым послом РФ в Индонезии.

Посол отметил, что когда выдвигается дипломатическая инициатива по урегулированию кризисной ситуации, она должна быть доведена до обеих сторон.

«В данном случае, действительно, Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной такого контакта пока не было», — заявил Толченов.

Дипломат призвал Индонезию официально и напрямую донести инициативу до российского руководства.

1 июля на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил актуальность плана урегулирования на Украине, который был предложен им в 2023 году. Данный план предполагает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение на линии боевого соприкосновения миротворцев ООН. На «спорных территориях» предусмотрено проведение референдума об их принадлежности. Зеленский, в свою очередь, ее отверг.

Ранее индонезийские власти разрешили открыть российское консульство на острове Бали.