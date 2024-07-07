Премьер-министр Франции проголосовал во втором туре досрочных выборов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь проголосовал во втором туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сообщается, что он пришел на участок в коммуне Ванв в верховьях Сены пешком, где его встретили журналисты. Премьер опустил свой бюллетень без комментариев.

35-летний Атталь возглавляет правительство с января 2024 года. Согласно традиции, действующий премьер слагает полномочия после завершения парламентских выборов, уступая место новому правительству. До этого сообщалось, что Атталь просил президента Франции Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска парламента и назначения внеочередных выборов в законодательный орган.

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который проходит 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 218 французских политиков сняли кандидатуры с выборов.