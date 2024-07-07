Моргулов: БРИКС становится главной движущей силой мировой экономики

Страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики, активно участвуют в формировании глобальной повестки. Об этом на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в БРИКС нет ведущей доминирующей силы. Совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга. Это помогает участникам находить точки соприкосновения и решения самых сложных вопросов, подчеркнул он.

По словам посла, страны БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики. «Совместный ВВП объединения уже превысил ВВП стран G7 и продолжит расти в будущем», — заявил он.

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До этого Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, движение в этом направлении очевидно. Также он назвал Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС.

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