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В США указали на отсутствие у НАТО стратегии по Украине

Экс-советник Пентагона Посол: у НАТО отсутствует четкая стратегия по Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Страны НАТО не имеют четкой стратегии в отношении Украины, поэтому принимают хаотичные решения. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал бывший советник Пентагона Теодор Посол.

По его словам, у стран Североатлантического альянса нет какой-либо стратегии, поэтому они «мечутся и пребывают в отчаянии». Эксперт также предрек предстоящему саммиту альянса трудности по ряду причин.

Во-первых, лидеры стран НАТО будут стараться понять, насколько президент США Джо Байден владеет ситуацией и продолжает оставаться компетентным. Во-вторых, Эммануэль Макрон прибудет на мероприятие как президент, чьи полномочия сильно ограничены. Посол также назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца несерьезным политиком.

До этого генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что союзники Вашингтона пристально следят за американской политикой по вопросу поддержки Украины в преддверии саммита НАТО, поскольку опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее стало известно, что Зеленский готовится к снижению поддержки Запада.

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