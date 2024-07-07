В России рассказали, чего ожидают от нового президента Индонезии

Россия надеется, что новый президент Индонезии Прабово Субианто начнет проводить самостоятельную политику. Об этом РИА Новости заявил назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов.
«Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику», — сказал он.
Толченов заявил о своей уверенности в том, что Субианто будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к России, поддерживая курс на взаимовыгодное сотрудничество.
До этого сообщалось, что Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны страны, стал следующим президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.
7 июля Толченов заявил, что Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии.
Ранее посол РФ назвал Индонезию сильным кандидатом на присоединение к БРИКС.