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В России рассказали, чего ожидают от нового президента Индонезии

Посол: РФ надеется на самостоятельную политику от нового президента Индонезии

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Achmad Ibrahim/AP

Россия надеется, что новый президент Индонезии Прабово Субианто начнет проводить самостоятельную политику. Об этом РИА Новости заявил назначенный новым послом Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов.

«Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику», — сказал он.

Толченов заявил о своей уверенности в том, что Субианто будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к России, поддерживая курс на взаимовыгодное сотрудничество.

До этого сообщалось, что Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны страны, стал следующим президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

7 июля Толченов заявил, что Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии.

Ранее посол РФ назвал Индонезию сильным кандидатом на присоединение к БРИКС.

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