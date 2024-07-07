Американские ветераны раскритиковали Байдена из-за очередной оговорки

Президент США Джо Байден попал в скандал после того, как выступая перед военнослужащими и их семьями на барбекю в Белом доме в честь Дня независимости, заявил, что объездил с ними весь мир и «был в боях на полях сражений». На это обратил внимание телеканал Fox News.

В материале отмечается, что Джо Байден никогда не служил в армии США.

«Это всегда дурной тон, когда политик пытается заявить о себе и каким-то образом приравнивает свою работу к службе тех мужчин и женщин, которые отдают военный долг… Таким образом, единственные, кто участвовал в боях, — это мужчины и женщины, которые служили, а не президент Джо Байден», — заявил экс-исполняющий обязанности секретаря по делам ветеранов Питер О'Рурк.

В свою очередь экс-советник по делам ветеранов Совета по внутренней политике Белого дома Дэрин Селник призвал Байдена не сравнивать то, что он делает с военной службой. По его словам, каждый раз, когда президент США выступает, он каким-то образом пытается сделать так, чтобы речь шла о нем.

До этого президент США Джо Байден оговорился и сказал, что гордится быть «темнокожей женщиной». В ходе выступления на радио Байден вспоминал относительно недавний период своей политической карьеры — работу вице-президентом Соединенных Штатов во время каденции Барака Обамы.

Ранее Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.