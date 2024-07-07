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Посол РФ назвал Индонезию сильным кандидатом на присоединение к БРИКС

Посол Толченов: РФ считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС

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Росконгресс

РФ считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС. Об этом заявил посол Москвы в Джакарте Сергей Толченов, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что в 2023 году на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике индонезийская сторона решила пока отказаться от присоединения к организации. В связи с этим в рамках саммита в Казани, который запланирован на октябрь 2024 года, Джакарта сможет принять участие только в сегменте «БРИКС плюс/аутрич».

«Насколько я знаю, пока приглашения этой категории возможных участников мероприятия в Казани не направлялись», — отметил Толченов.

При этом он добавил, что российские власти всегда рассматривали Индонезию как сильного кандидата на членство в организации. По словам посла, сейчас Москва придерживается аналогичной позиции.

17 июня в Таиланде заявили о готовности вступить в БРИКС в ближайшее время. Глава международного комитета партии «Пыа Тай» Налини Тависин подчеркнула, что страна намерена вступить в партнерские отношения со всеми государствами, которые поддерживают многосторонний подход к решению международных вопросов и верят в неделимый мир.

Ранее журналисты составили полный список стран, которые являются кандидатами на присоединение к БРИКС.

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