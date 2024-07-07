В Совфеде назвали причину отмены встречи глав МИД Венгрии и Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок планировала обсудить с венгерским коллегой Петером Сийярто поездку премьер-министра республики Виктора Орбана в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его информации, в ходе намечавшегося 8 июля визита в Будапешт Бербок намеревалась разъяснить Сийярто «неуместность» поездки Орбана и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«После чего МИД Венгрии без всяких объяснений отменил ее визит. Лаконично и ясно», — написал Пушков.

5 июля Орбан встретился в Москве с Путиным. Премьер-министр Венгрии назвал свой неожиданный визит продолжением «мирной миссии». В Европейском союзе (ЕС) резко раскритиковали Венгрию за визит Орбана в Москву, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

В США также выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, визит главы венгерского кабмина в Москву «не способствует делу мира и является контрпродуктивным в плане продвижения суверенитета, целостности и независимости Украины».

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.