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Киев предупредили о сокращении помощи со стороны Франции

Independent: любой исход выборов во Франции приведет к сокращению помощи Киеву

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Любой исход второго тура парламентских выборов во Франции приведет к сокращению помощи Киеву. Об этом написало британское издание The Independent.

В материале говорится, что даже при самом благоприятном сценарии помощь со стороны крупного союзника Украины в НАТО уменьшится.

Выдвигается два наиболее вероятных варианта развития событий: премьер-министром Франции может стать крайне правый политик или парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Возрождение» и «Национальное объединение», и, как утверждается в статье, любой из этих результатов будет «победой для Москвы».

Отмечается, что, если премьером страны станет Жордан Барделла, то возможность отправки большего количества дальнобойного оружия и французских войск на Украину будет исключена. При втором варианте французский парламент, скорее всего, будет парализован в вопросах внешней политики, а левые разделятся по поводу того, какую позицию занять в отношении Киева и украинского конфликта.

6 июля лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер будет против. Также она пообещала, что премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России.

До этого Ле Пен заявляла, что партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины.

Ранее во Франции заявили о скорой победе Путина на Украине.

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