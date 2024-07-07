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Журналисты рассказали о «столкновении кланов» в Демократической партии США

FT: в Демократической партии США столкнулись «кланы» Байдена, Обамы и Клинтон

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Reuters/Global Look Press

Между ведущими семьями Демократической партии США сложились сложные отношения, что может негативно сказаться на партии. Об этом пишут журналисты издания Financial Times, ссылаясь на источники.

Речь идет о сторонниках действующего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В материале говорится о напряженных отношениях между семьей Байдена и Клинтонами. Также отмечается, что Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост главы государства. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года, когда были конкурентами в борьбе за выдвижение от демократов на пост президента.

Стратег демократов Хэнк Шейнкопф заявил, что в настоящее время в партии нет единства, добавив, что семьи Обамы, Байдена и Клинтон «представляют разные фракции».

По данным журналистов, многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», но близкие к президенту и его команде источники прогнозируют противоположный эффект.

До этого CNN сообщал, что множество членов Демократической партии в конгрессе США обеспокоены состоянием американского президента Джо Байдена и его шансами победить конкурента Дональда Трампа.

6 июля телеканал NBC сообщил, что отношения между членами семьи президента США Джо Байдена и его помощниками становятся все более напряженными.

Ранее в США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена.

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